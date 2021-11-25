Euro Truckers - Immer auf Achse
Folge vom 25.11.2021: Folge 7
45 Min.Folge vom 25.11.2021Ab 12
William de Zeew aus den Niederlanden ist Trucker in dritter Generation. Beim Volltanken auf der Tour nach Skandinavien muss sich der 29-Jährige sputen, denn die Fähre nach Malmö wartet nicht. Antonio kommt ebenfalls aus einer Fernfahrerfamilie. Der italienische Lkw-Fahrer hat auch seine Ehefrau Marianna mit dem Diesel-Virus infiziert. Die „Euro Trucker“ sind seit 37 Jahren ein Paar. In dieser Folge macht sich das Duo mit einer Ladung Polstermöbel auf den Weg nach Sizilien. Und Christian Schulze transportiert dreiunddreißig Paletten Paprika nach Oslo.
