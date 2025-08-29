Zum Inhalt springenBarrierefrei
European Forum Alpbach

Staffel 1Folge 12
Folge 12: Auf dem Weg zur Europäischen Verteidigungsunion: Strategischer Realismus in der Praxis

57 Min.

Die Hinwendung Europas zur Realpolitik führt zu einer Umgestaltung der europäischen Sicherheitsstrategien. In dieser Session werden die Lehren aus den vergangenen europäischen Verteidigungsinitiativen gezogen, die Zukunft der militärischen Abschreckung analysiert und die Art und Weise untersucht, wie Europa seine militärische Position stärken muss, um Souveränität und Bündnisse zu schützen.

