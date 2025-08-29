Auf dem Weg zur Europäischen Verteidigungsunion: Strategischer Realismus in der PraxisJetzt kostenlos streamen
European Forum Alpbach
Folge 12: Auf dem Weg zur Europäischen Verteidigungsunion: Strategischer Realismus in der Praxis
57 Min.
Die Hinwendung Europas zur Realpolitik führt zu einer Umgestaltung der europäischen Sicherheitsstrategien. In dieser Session werden die Lehren aus den vergangenen europäischen Verteidigungsinitiativen gezogen, die Zukunft der militärischen Abschreckung analysiert und die Art und Weise untersucht, wie Europa seine militärische Position stärken muss, um Souveränität und Bündnisse zu schützen.
European Forum Alpbach
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2025
Copyrights:© EFA