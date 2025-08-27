Eröffnung: Austria in Europe DaysJetzt kostenlos streamen
European Forum Alpbach
Folge 9: Eröffnung: Austria in Europe Days
87 Min.
30 Jahre nach dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union wird bei der Eröffnung der Austria in Europe Days darüber reflektiert, was sich verändert hat - und was immer noch gilt. Angesichts der internen und externen Herausforderungen, vor denen Europa steht, stellt sich die Frage: Wie kann Europa von innen heraus gestärkt werden? Welche neuen Anreize für eine EU-Mitgliedschaft sind heute erforderlich?
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© EFA