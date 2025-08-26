Kooperation für den Wettbewerb: Die Klimatransformation verwirklichenJetzt kostenlos streamen
European Forum Alpbach
Folge 5: Kooperation für den Wettbewerb: Die Klimatransformation verwirklichen
64 Min.
Europa wurde nach Krisen durch Zusammenarbeit wieder aufgebaut. Heute, angesichts systemischer Klimarisiken, muss Europa wieder die Führung übernehmen – durch radikale Zusammenarbeit über Grenzen, Sektoren und Disziplinen hinweg. Diskutieren Sie mit, wie systemische Zusammenarbeit Resilienz, Frieden und nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der planetarischen Grenzen schaffen kann.
