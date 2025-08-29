Demokratie im digitalen Zeitalter: Die Macht der Täuschung entlarvenJetzt kostenlos streamen
European Forum Alpbach
Folge 13: Demokratie im digitalen Zeitalter: Die Macht der Täuschung entlarven
61 Min.
KI-generierte Inhalte und algorithmische Manipulation gefährden informierte Meinungsbildung und Entscheidungen. Erkunden Sie, wie Demokratien diese Herausforderungen aufdecken, ihnen entgegentreten und sie bewältigen können – für eine widerstandsfähige digitale Gesellschaft.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
European Forum Alpbach
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© EFA