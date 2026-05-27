Er wird mir immer Angst einjagenJetzt kostenlos streamen
Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 27.05.2026: Er wird mir immer Angst einjagen
44 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 12
Schon beim ersten Aufeinandertreffen mit ihrem Stiefsohn David Shafer spürt Deborah Williamson, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Doch ihre Warnungen verhallen ungehört. Als sich sein furchteinflößendes Verhalten schließlich offenbart, muss Deborah erkennen, dass die Verwüstung, die er anrichtet, sogar ihre schlimmsten Befürchtungen übertrifft.
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Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.