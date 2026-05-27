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Evil - Gesichter des Bösen

Er wird mir immer Angst einjagen

TLCFolge vom 27.05.2026
Er wird mir immer Angst einjagen

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Evil - Gesichter des Bösen

Folge vom 27.05.2026: Er wird mir immer Angst einjagen

44 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 12

Schon beim ersten Aufeinandertreffen mit ihrem Stiefsohn David Shafer spürt Deborah Williamson, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Doch ihre Warnungen verhallen ungehört. Als sich sein furchteinflößendes Verhalten schließlich offenbart, muss Deborah erkennen, dass die Verwüstung, die er anrichtet, sogar ihre schlimmsten Befürchtungen übertrifft.

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