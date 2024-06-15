Robert und Stephen SpahalskiJetzt kostenlos streamen
Evil Twins - Killer-Zwillinge
Folge 1: Robert und Stephen Spahalski
46 Min. Ab 12
Die Spahalski-Zwillinge aus dem Bundesstaat New York terrorisieren bereits seit dem Jugendalter ihr Umfeld. Während einer der beiden schon als Teenager wegen Mordes verurteilt wird, zieht der andere weiterhin als Serienmörder durchs Land.
Evil Twins - Killer-Zwillinge
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen