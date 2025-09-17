Zum Inhalt springenBarrierefrei
Evil Twins - Killer-Zwillinge

Greg und Jeff Henry

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 2 vom 17.09.2025
Greg und Jeff Henry

Evil Twins - Killer-Zwillinge

Folge 2: Greg und Jeff Henry

46 Min. Folge vom 17.09.2025 Ab 12

Die eineiigen Zwillinge Greg und Jeff Henry führen ein nahezu identisches Leben und sind unzertrennlich. Doch eines Nachts erschießt ein Zwilling seinen Bruder während eines betrunkenen Wutanfalls. War das enge Verhältnis der beiden doch zu innig und führte zum Ausraster?

SAT.1 GOLD
