Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Evil Twins - Killer-Zwillinge

Donte und Dante Hall

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 7vom 22.10.2025
Donte und Dante Hall

Donte und Dante HallJetzt kostenlos streamen

Evil Twins - Killer-Zwillinge

Folge 7: Donte und Dante Hall

43 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 12

Donte und Dante Hall werden in eine Welt voller Drogen und Gewalt hinein geboren. Die Zwillinge müssen sich schnell selbst durchschlagen, da ihre drogensüchtige Mutter mit den beiden überfordert ist. Sie rutschen immer mehr in die Kriminalität ab, bis es 2006 bei einem Raubüberfall zur Eskalation kommt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Evil Twins - Killer-Zwillinge
SAT.1 GOLD
Evil Twins - Killer-Zwillinge

Evil Twins - Killer-Zwillinge

Alle 3 Staffeln und Folgen