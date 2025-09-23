Evil Twins - Killer-Zwillinge
Folge 1: Jas und Tas Whitehead
45 Min.Folge vom 23.09.2025Ab 16
Mit Schönheit und Intelligenz gesegnet, sind die Whitehead Schwestern der ganze Stolz ihrer Mutter. Den beiden scheint die Welt offenzustehen, doch als Jugendliche wendet sich das Blatt? Die Mädchen werden plötzlich rebellisch und feinden ihre Mutter an. Ein Streit, der schließlich fatale Folgen hat.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2012
