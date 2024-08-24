Evil Twins - Killer-Zwillinge
Folge 7: Wasel und Wael Ali
Folge vom 24.08.2024
Als Kinder eines Soldaten sind die Ali-Zwillinge bereits seit ihrer Kindheit von Macht und deren Ausübung besessen. Doch anstatt selbst hart zu arbeiten, benutzen die beiden falsche Identitäten, um mit ihren Opfern Machtspielchen zu treiben und sie zu schikanieren. Dies hat schließlich ein jähes Ende, als einer der Zwillinge plötzlich spurlos verschwindet ...
