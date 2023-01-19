Exakt - Das PULS 4-Magazin vom 19.01.2023Jetzt kostenlos streamen
Exakt - Das PULS 4-Magazin
Folge vom 19.01.2023: Exakt - Das PULS 4-Magazin vom 19.01.2023
36 Min.Folge vom 19.01.2023
In einer Reportage wirft das PULS 4-Magazin einen Blick in die Welt als Alleinerziehender. Werden alleinerziehende Eltern vergessen und im Stich gelassen? Im "Exakt" wird gesprochen wie sich die Situation verbessern kann.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Wissenschaft, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2: ProsiebenSat.1 PULS4