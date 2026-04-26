Die gefährliche Route der GoldsucherJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge vom 26.04.2026: Die gefährliche Route der Goldsucher
45 Min.Folge vom 26.04.2026Ab 6
Während des Goldrausches in der Mitte des 19. Jahrhunderts zog es Zehntausende Abenteurer nach Kalifornien. Es gab jedoch ein Problem: Die Reise über Land von Küste zu Küste war lang und gefährlich, da der Panamakanal noch nicht existierte. Doch Cornelius Vanderbilt hatte eine kühne Geschäftsidee. Ein Dampfschiff sollte die Goldsucher von New York nach San Francisco bringen. Für die Jungfernfahrt wählte der Reedereimagnat eines der schnellsten und wendigsten Schiffe seiner Art aus. Doch die „Orus“ geriet auf halber Strecke in Stromschnellen und lief auf Felsen auf.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4-5, Season 7-10: Warner Bros. Discovery, Inc.