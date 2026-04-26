Die Goonies – Legende oder Wahrheit?Jetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge vom 26.04.2026: Die Goonies – Legende oder Wahrheit?
45 Min.Folge vom 26.04.2026Ab 6
Der Film „Die Goonies“ aus dem Jahr 1985 war ein großer kommerzieller Erfolg und spielte weltweit mehr als 120 Millionen Dollar ein. In dem Klassiker entdeckt eine Gruppe Jugendlicher eine Schatzkarte, die sie zum Versteck eines Piraten führt. Die Handlung beruht offenbar auf einem realen Ereignis, denn an der Küste von Oregon wurden tatsächlich die Überreste einer spanischen Galeone entdeckt. Aber wo sind die Reichtümer verborgen, die das Schiff geladen hatte? Josh Gates taucht in eine spannende Abenteuergeschichte ein und trennt dabei Fakten von Fiktion.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4-5, Season 7-10: Warner Bros. Discovery, Inc.