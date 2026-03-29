Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge vom 29.03.2026: Die Killerlöwen von Kenia
66 Min.Folge vom 29.03.2026Ab 12
Man sagt, sie kamen jede Nacht und verbreiteten neun Monate lang Angst und Schrecken. Bis es dem britischen Oberst John Henry Patterson gelang, sie aufzuspüren und zu töten. Als die Briten in den 1890er-Jahren eine Eisenbahnlinie durch Ostafrika bauten, haben Löwen das Lager der Eisenbahnarbeiter terrorisiert und Berichten zufolge 135 Männer getötet und verspeist. Bis heute ranken sich um die Raubkatzen viele Geheimnisse: Warum wurden sie zu Menschenfressern? Wie konnten sie so lange ungestraft davonkommen? Und wie viel von dieser Geschichte ist überhaupt wahr?
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Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.