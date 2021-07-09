Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 09.07.2021: Die versunkenen Gräber
45 Min.Folge vom 09.07.2021Ab 12
Bootsunfälle, Badeopfer und Geistersichtungen: Der Lake Lanier, ein 150 Quadratkilometer großer Stausee nördlich von Atlanta, genießt einen zweifelhaften Ruf. Anwohner:innen glauben, dass auf dem Grund des Sees Leichen liegen. Augenzeug:innen wollen sogar die geisterhafte „Lady of the Lake“ gesehen haben. An keinem anderen See in den USA gibt es derart viele Zwischenfälle und verschwundene Menschen. Josh Gates schickt seine Mystery-Agent:innen Jessica Chobot und Phil Torres los, um vor Ort selbst zu recherchieren und mehr über die unerklärlichen Ereignisse am Lake Lanier in Erfahrung zu bringen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.