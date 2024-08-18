Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 18.08.2024: Bigfoot in Alaska
45 Min.Folge vom 18.08.2024Ab 12
In der Wildnis Alaskas soll eine behaarte Bestie leben, die bislang nur wenige Menschen zu Gesicht bekommen haben: der Hairy Man oder Sasquatch! Im Volksglauben der nordamerikanischen Ureinwohner ist die mystische Kreatur auch unter den Namen Ju-Kya-Uq oder Tornit bekannt. Um mehr über die uralte Legende herauszufinden sowie aktuellen Augenzeugenberichten nachzugehen, starten Jessica und Phil eine abenteuerliche Suche nach dem Bigfoot Alaskas. Die Expedition führt von der Kachemak Bay bis tief in die Wildnis der Kenai-Halbinsel, wo neben Bären und Wölfen noch eine viel grausigere Gefahr lauern könnte.
Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
