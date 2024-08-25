Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 25.08.2024: Ufos über Fukushima
45 Min.Folge vom 25.08.2024Ab 12
Jessica und Phil reisen nach Japan, wo sie bizarre Phänomene rund um das Kernkraftwerk von Fukushima untersuchen. Seit dem Tsunami und der Nuklearkatastrophe 2011 kommt es dort vermehrt zu unerklärlichen Ereignissen. Insbesondere UFO-Sichtungen sorgen ...
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Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.