Der spukreichste Ort AmerikasJetzt kostenlos streamen
Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 13.07.2025: Der spukreichste Ort Amerikas
44 Min.Folge vom 13.07.2025Ab 12
Die Suche geht weiter. Das Team setzt seine Nachforschungen in der Trans-Allegheny-Anstalt fort. Josh Gates, Heather Amaro und Phil Torres gleichen Berichte von übersinnlichen Phänomenen mit Ereignissen aus der Geschichte des Gebäudes ab. Und die Ergebnisse sind haarsträubend. Morde, Selbstmorde, Misshandlungen, Willkür und Pflichtvergessenheit: Was man den psychisch kranken Menschen in der Einrichtung antat, spottet jeder Beschreibung. Ein Arzt tat sich dabei besonders negativ hervor. Sind die Geister der ehemaligen Patienten dort für immer gefangen?
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Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.