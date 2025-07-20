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Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur

Schrecken im Sorrel Weed House

DMAXFolge vom 20.07.2025
Schrecken im Sorrel Weed House

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Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur

Folge vom 20.07.2025: Schrecken im Sorrel Weed House

44 Min.Folge vom 20.07.2025Ab 12

In Savannah fragt man nicht, ob man einen Geist gesehen hat, sondern wie viele. Denn die Stadt im US-Bundesstaat Georgia hat eine dunkle Geschichte. Savannah war Schauplatz einer der blutigsten Schlachten der Amerikanischen Revolution und Zentrum des internationalen Sklavenhandels. Tausende verschleppte Arbeitskräfte aus Afrika wurden brutal durch die Straßen und Gassen geschleust. Bei all dem Grauen überrascht es nicht, dass es an vielen historischen Plätzen angeblich spukt. Doch ein Gebäude sticht in den zahllosen Meldungen und Berichten hervor.

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