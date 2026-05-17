Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 17.05.2026: Die Heimsuchung
44 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 12
1971 zog die Familie Perron in Harrisville in das historische Arnold Farmhouse. Roger, Carolyn und ihre fünf Töchter freuten sich auf ein ruhiges Leben. Doch bereits nach einer Woche machten die Perrons schreckliche Erfahrungen: Gegenstände bewegten sich von selbst, Klagegeräusche ertönten, und Carolyn wurde Ziel körperlicher Angriffe. Diese rätselhaften Ereignisse lieferten die Grundlage für den Film „The Conjuring – Die Heimsuchung“. Und der Horror scheint noch nicht vorbei zu sein. Haben sich die paranormalen Aktivitäten auf das Nachbargrundstück ausgeweitet?
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Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.