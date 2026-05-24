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Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur

Die Insel der verlorenen Seelen

DMAXFolge vom 24.05.2026
Die Insel der verlorenen Seelen

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Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur

Folge vom 24.05.2026: Die Insel der verlorenen Seelen

44 Min.Folge vom 24.05.2026Ab 12

Das Grauen ist noch immer allgegenwärtig: Die Häftlinge auf der ehemaligen Gefängnisinsel Spike Island mussten schreckliche Dinge erleiden, obwohl einige von ihnen während der Hungersnot lediglich ein Brot gestohlen hatten. Finden die Seelen der Verstorbenen deshalb keine Ruhe? Und was hat es mit den Schattengestalten auf sich, von denen die Menschen berichten? Josh Gates und Heather Amaro untersuchen auf der Insel in der Bucht von Cork paranormale Aktivitäten. Dabei setzen sie Kameras und Messgeräte ein. Liefert die Technik aussagekräftige Beweise?

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