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Explorers: Adventures of the Century

ADVENTURE: Oceans Seven

Red Bull TVStaffel 1Folge 3vom 01.01.2016
ADVENTURE: Oceans Seven

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Explorers: Adventures of the Century

Folge 3: ADVENTURE: Oceans Seven

52 Min.Folge vom 01.01.2016Ab 12

Der irische Marathon-Schwimmer Stephen Redmond versucht als erster Mensch die "Oceans Seven" zu schwimmen.

Weitere Folgen in Staffel 1

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