Explorers: Adventures of the Century

Expedition zum Mittelpunkt der Erde

Red Bull TVStaffel 2Folge 6vom 12.11.2017
Expedition zum Mittelpunkt der Erde

Explorers: Adventures of the Century

Folge 6: Expedition zum Mittelpunkt der Erde

25 Min.Folge vom 12.11.2017Ab 12

Eine Gruppe von Höhlenforschern will Geschichte schreiben, indem sie eine Verbindung zwischen zwei riesigen Höhlensystemen in Neuseeland findet.

