Skifahren in der Antarktis

Red Bull TVStaffel 2Folge 7vom 12.11.2017
Folge 7: Skifahren in der Antarktis

24 Min.Folge vom 12.11.2017Ab 12

Eine Gruppe von Abenteurern macht sich auf, um eine wunderschöne, geheimnisvolle und unbekannte Gegend in der Antarktis zu erkunden und dort Ski zu fahren.

