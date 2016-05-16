An den Grenzen des WeltraumsJetzt kostenlos streamen
Explorers: Adventures of the Century
Folge 10: An den Grenzen des Weltraums
25 Min.Folge vom 16.05.2016Ab 12
Felix Baumgartner plant einen weltrekordverdächtigen freien Fall aus 36.500 Metern Höhe vom Rand der Stratosphäre.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Explorers: Adventures of the Century
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen