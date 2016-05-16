Explorers S4 E8: Doku über Klettertour in AlaskaJetzt kostenlos streamen
Explorers: Adventures of the Century
Folge 8: Explorers S4 E8: Doku über Klettertour in Alaska
25 Min.Folge vom 16.05.2016Ab 12
Matt Helliker und Jon Bracey, zwei Veteranen im Alpinimsus, klettern zum ersten Mal eine Route auf den "Citadel", einen 3.000 Meter hohen Gipfel in Alaska.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Explorers: Adventures of the Century
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen