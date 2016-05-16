Zum Inhalt springenBarrierefrei
Explorers S4 E8: Doku über Klettertour in Alaska

Red Bull TVStaffel 4Folge 8vom 16.05.2016
25 Min.Folge vom 16.05.2016Ab 12

Matt Helliker und Jon Bracey, zwei Veteranen im Alpinimsus, klettern zum ersten Mal eine Route auf den "Citadel", einen 3.000 Meter hohen Gipfel in Alaska.

Red Bull TV
