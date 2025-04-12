Mit Kettensäge auf SafariJetzt kostenlos streamen
Extreme Airport Africa
Folge 1: Mit Kettensäge auf Safari
43 Min.Folge vom 12.04.2025Ab 12
Rund um O.R. Tambo, einem der größten Flughäfen Afrikas, spielen sich in der Luft und am Boden spannende Geschichten ab: Die auszubildende Erste Offizierin Heather Arnold fliegt zum ersten Mal einen vollbesetzten Passagierjet - doch das Wetter droht ihr einen Strich durch die Rechnung zu machen. Im Kruger Nationalpark rückt ein Enthornungs-Team aus - es muss Nasshörner von ihrem Horn befreien, damit die Tiere vor skrupellosen Wilderern besser geschützt sind.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Extreme Airport Africa
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.
Enthält Produktplatzierungen