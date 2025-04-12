Zum Inhalt springenBarrierefrei
Extreme Airport Africa

Mit Kettensäge auf Safari

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 12.04.2025
43 Min.Folge vom 12.04.2025Ab 12

Rund um O.R. Tambo, einem der größten Flughäfen Afrikas, spielen sich in der Luft und am Boden spannende Geschichten ab: Die auszubildende Erste Offizierin Heather Arnold fliegt zum ersten Mal einen vollbesetzten Passagierjet - doch das Wetter droht ihr einen Strich durch die Rechnung zu machen. Im Kruger Nationalpark rückt ein Enthornungs-Team aus - es muss Nasshörner von ihrem Horn befreien, damit die Tiere vor skrupellosen Wilderern besser geschützt sind.

