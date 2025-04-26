Gefährliche Mission in MadagaskarJetzt kostenlos streamen
Extreme Airport Africa
Folge 6: Gefährliche Mission in Madagaskar
42 Min.Folge vom 26.04.2025Ab 12
Ein Flugzeug muss in einer Provinzhauptstadt landen, bevor der Strom abgeschaltet wird, und der Flughafen im Dunklen liegt. Außerdem wird eine Hundestaffel für Anti-Wilderer-Einsätze trainiert. Und auf Madagaskar fliegen UN-Piloten gefährliche Einsätze, um die Einwohner nach Zyklon "Freddy" vor einer Hungersnot zu bewahren.
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.
Enthält Produktplatzierungen