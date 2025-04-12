Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 12.04.2025
42 Min.
Folge vom 12.04.2025
Ab 12

Die Flughäfen Südafrikas sind Drehkreuze für nationale, kontinentale und internationale Verbindungsflüge. Manche liegen am Rande der Wildnis und dienen auch als Startpunkt für Forschungs-Teams, die freilebende Tiere in abgelegenen Regionen beobachten. Diesmal droht die Sichtung einer Schlange am Flughafen Kruger Mpumalanga International den Terminalbetrieb lahmzulegen.

Kabel Eins Doku
