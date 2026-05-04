Waschen, Wachsen, Föhnen - Die größte Waschstraße der WeltJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 04.05.2026: Waschen, Wachsen, Föhnen - Die größte Waschstraße der Welt
50 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 6
Bis zu 4.000 Autowäschen pro Tag und rund tausend Innereinigungen; dazu eine Handwachs-Station, 48 Sauger-Plätze, eine Tankstelle sowie ein Öl-Wechsel-Service: Die größte Waschstraße der Welt in Stuttgart-Feuerbach ist eine Anlage der Superlative. Die Reportage blickt hinter die Kulissen des Familienbetriebs und zeigt den enormen logistischen Aufwand bei der Abfertigung der Fahrzeugmassen und der perfekten Luxus-Autopflege.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: welt