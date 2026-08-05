Der Freizeitpark - Schuften für den großen SpaßJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 05.08.2026: Der Freizeitpark - Schuften für den großen Spaß
48 Min.Folge vom 05.08.2026
Ursprünglich als Test-Park für Achterbahnen gegründet, tummeln sich heute auf dem Freizeitgelände in Rust bis zu 30.000 Gäste täglich. Und sie wollen nur eins: Spaß haben. Damit das auch unbehelligt klappt, läuft der Betrieb hinter den Kulissen auf Hochtouren. Ob Reinigungskräfte, Sternekoch oder die Techniker, die routinierte Wartungsarbeiten an Karussells und Achterbahnen durchführen - sie alle helfen, den Tagesausflug im Freizeitpark zu einem besonderen Erlebnis zu machen.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: welt