Falcos "Junge Roemer“ war seiner Zeit so weit voraus, dass es das Publikum kaum verstand. Heute gilt das Album – und der dazu gedrehte Musikfilm – als visionäres Meisterstück. Inhalt: Seiner Zeit voraus zu sein, ist selten ein Trost. Auch nicht für Falco und sein zweites Studioalbum "Junge Roemer". Der Musikfilm "Falco – Helden von heute" visualisiert die gesamte LP in eindrucksvollen Bildern und gilt heute als ikonische Pionierarbeit. Szenen wie der Mini-Film-Noir "Brillantin’ brutal" mit der jungen Cordula Reyer oder Auftritte von Brigitta Cimarolli im legendären Chelsea Hotel setzen Maßstäbe. Mit opulenter Produktion, expressionistischen Texten und ironischem Spiel mit seiner Bühnen-Persona ist "Helden von heute" ein einzigartiges Zeitdokument des österreichischen Pop und Zeitgeists der 1980er Jahre. Bildquelle: ORF/Cinecoop-Film/
