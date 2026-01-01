Falco - Helden von heute
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Falco - Helden von heute
Seiner Zeit voraus zu sein, ist selten ein Trost. Auch nicht für Falco und sein zweites Studioalbum "Junge Roemer". Der Musikfilm "Falco – Helden von heute" visualisiert die gesamte LP in eindrucksvollen Bildern und gilt heute als ikonische Pionierarbeit. Szenen wie der Mini-Film-Noir "Brillantin’ brutal" mit der jungen Cordula Reyer oder Auftritte von Brigitta Cimarolli im legendären Chelsea Hotel setzen Maßstäbe. Mit opulenter Produktion, expressionistischen Texten und ironischem Spiel mit seiner Bühnen-Persona ist "Helden von heute" ein einzigartiges Zeitdokument des österreichischen Pop und Zeitgeists der 1980er Jahre.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2
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