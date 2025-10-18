Unleashed: Wenn Arroganz auf Topform trifft!Jetzt kostenlos streamen
Fame Fighting
Folge 9: Unleashed: Wenn Arroganz auf Topform trifft!
24 Min.Folge vom 18.10.2025Ab 12
6 Wochen Höllenqualen für Can Kaplan! Er pusht sich ans Limit, stellt sich seinen Ängsten. Doch nimmt er Filip Pavlovic zu leicht? Der ist in Topform, bereit für den Showdown! Emotionen aus, Fäuste an – wer behält die Nerven? Wer geht K.O.? Und wer steigt als Sieger aus dem Ring?
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fame Fighting
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Axel Springer National Media & Tech GmbH & Co. KG