Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 13.11.2025: Der Blechmann
45 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12
Die westlichen Fanggründe der Aleuten werden von einem schweren Sturm erfasst. Der Taifun „Kong-rey“ bahnt sich seinen Weg aus Taiwan in nordöstliche Richtung bis zum Beringmeer. Orkanböen und fast 8 Meter hohe Wellen sind die Folge! Mitten im Getöse der aufgewühlten See erreicht ein alarmierender Funkspruch die „Aleutian Lady“. An Bord eines benachbarten Schiffs ist ein Decksmann gegen die Reling gedonnert, wobei er sich eine schwere Kopfverletzung zugezogen hat. Um die klaffende Wunde zu versorgen, benötigt die Besatzung dringend medizinisches Spezialequipment. Rick und seine Co-Kapitänin Sophia schnüren das Notpaket zusammen und wagen eine riskante Übergabe auf dem Ozean.
