Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 30.10.2025: Tief im Westen
89 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12
Die Krabbenjagd im Nordpazifik ist wieder eröffnet! Um fette Beute zu machen, stößt ein Teil der Flotte in den äußersten Westen der Aleuten vor. Das entlegene Fanggebiet von Adak, Atka und Attu Island umfasst rund 150.000 Quadratkilometer. Da in der Abgeschiedenheit erstmals seit Jahrzehnten Königskrabben gesichtet worden sind, könnte sich das Wagnis für die Seeleute lohnen. Doch kaum hat die Saison begonnen, kommt es zu einem schweren Zwischenfall: An Bord der „Titan Explorer“ tritt explosives Ammoniak aus, und das Schiff gerät gefährlich in Schieflage! Eine Evakuierung per Rettungsfloß ist der letzte Ausweg für Kapitän Jake Anderson und seine Crew.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.