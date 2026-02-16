Farkas, Waldbrunn & Co - Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Farkas, Waldbrunn & Co
Folge 3: Farkas, Waldbrunn & Co - Teil 1
31 Min.Folge vom 16.02.2026
Ein Best-of mit den lustigsten Fernseh- und Bühnenauftritten von Karl Farkas, Ernst Waldbrunn und weiteren österreichischen Kabarett-Ikonen wie Maxi Böhm und Ossy Kolmann. Neben aberwitzigen Sketchen sind auch einige der legendären Doppelconférencen von Farkas und Waldbrunn sowie das Beste aus dem Wiener Kabarett Simpl zu sehen. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Farkas, Waldbrunn & Co
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0