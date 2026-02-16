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Farkas, Waldbrunn & Co

Farkas, Waldbrunn & Co - Teil 1

ORF IIIStaffel 1Folge 3vom 16.02.2026
Farkas, Waldbrunn & Co - Teil 1

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Farkas, Waldbrunn & Co

Folge 3: Farkas, Waldbrunn & Co - Teil 1

31 Min.Folge vom 16.02.2026

Ein Best-of mit den lustigsten Fernseh- und Bühnenauftritten von Karl Farkas, Ernst Waldbrunn und weiteren österreichischen Kabarett-Ikonen wie Maxi Böhm und Ossy Kolmann. Neben aberwitzigen Sketchen sind auch einige der legendären Doppelconférencen von Farkas und Waldbrunn sowie das Beste aus dem Wiener Kabarett Simpl zu sehen. Bildquelle: ORF

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