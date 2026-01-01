Farkas, Waldbrunn & Co
1 StaffelAb 0
1 StaffelAb 0
Farkas, Waldbrunn & Co
Ein Best of mit den lustigsten Fernseh- und Bühnenauftritten von Karl Farkas, Ernst Waldbrunn und weiteren österreichischen Kabarett-Ikonen wie Maxi Böhm und Ossy Kolmann. Neben aberwitzigen Sketchen sind auch einige der legendären Doppelconférencen von Farkas und Waldbrunn sowie das Beste aus dem Wiener Kabarett Simpl zu sehen.
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs