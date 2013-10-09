Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fashion Hero

Smoking

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 09.10.2013
Smoking

SmokingJetzt kostenlos streamen

Fashion Hero

Folge 1: Smoking

99 Min.Folge vom 09.10.2013Ab 18

Smoking im James-Bond-Stil oder ausgefallenen Jacken mit Animal Print: In der ersten Folge von "Fashion Hero" kreieren elf Design-Talente jeweils zwei Kleidungsstücke in ihrem ganz persönlichen Signature Style, ihrer Handschrift, und präsentieren diese in einer großen Modeschau auf dem Laufsteg. Wer begeistert die Mentoren? Wer überzeugt die Einkäufer? Wer verkauft sich in die nächste Runde?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Fashion Hero
ProSieben
Fashion Hero

Fashion Hero

Alle 1 Staffeln und Folgen