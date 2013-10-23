Fashion Hero
Folge 3: Mäntel
98 Min.Folge vom 23.10.2013Ab 12
Gut gestylt in die kalte Jahreszeit: In der dritten Folge von "Fashion Hero" steht das Thema Herbst/Winter im Mittelpunkt. Zwölf Designer haben es aus den ersten beiden Folgen ins Atelier geschafft und wollen die Einkäufer mit ihren saisonalen Kreationen begeistern. Und dass aus einer Wolldecke ein echtes Designerstück werden kann, beweisen die Talente, die kein Gebot bekommen haben, im Fashion Showdown. Wer kann die Mentoren von seinem "Decken-Outfit" überzeugen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fashion Hero
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Mode/Fashion, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tresor TV