Fashion Hero
Folge 4: Dress to impress
95 Min.Folge vom 30.10.2013Ab 12
Das Thema diese Woche: "Dress to impress". Trotz der guten Zusammenarbeit mit Designer Marco, bleibt Timm Süßbrich skeptisch. Ein weiterer Fashion Showdown? Für ihn inakzeptabel! Das wäre das Aus bei Fashion Hero.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fashion Hero
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Mode/Fashion, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tresor TV