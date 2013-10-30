Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fashion Hero

Dress to impress

ProSiebenStaffel 1Folge 4vom 30.10.2013
Dress to impress

Dress to impressJetzt kostenlos streamen

Fashion Hero

Folge 4: Dress to impress

95 Min.Folge vom 30.10.2013Ab 12

Das Thema diese Woche: "Dress to impress". Trotz der guten Zusammenarbeit mit Designer Marco, bleibt Timm Süßbrich skeptisch. Ein weiterer Fashion Showdown? Für ihn inakzeptabel! Das wäre das Aus bei Fashion Hero.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Fashion Hero
ProSieben
Fashion Hero

Fashion Hero

Alle 1 Staffeln und Folgen