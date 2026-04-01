Lastwagen im Minutentakt - Das größte LKW-Werk der WeltJetzt kostenlos streamen
FASZINATION LKW
Folge vom 01.04.2026: Lastwagen im Minutentakt - Das größte LKW-Werk der Welt
49 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Mit über 11.000 Mitarbeitern ist das Mercedes-Benz-Werk in Wörth die größte LKW-Fabrik auf der Welt. Jeden Tag laufen hier mehr als 400 voll fahrtüchtige Lastkraftwagen vom Band. Von Wörth am Rhein aus werden sie in die ganze Welt exportiert - teilweise sogar über den werkseigenen Container-Hafen. Die Reportage begleitet die Entstehung einer Zugmaschine Actros - von den ersten Zeichnungen der Designer, den Arbeitsschritten im Motorenwerk in Mannheim bis hin zur End-Montage des LKW in Wörth.
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Genre:Dokumentation, Auto
Altersfreigabe:
6