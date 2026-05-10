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FASZINATION LKW

Faszination LKW - Einsatz in Portugal

WELTFolge vom 10.05.2026
Faszination LKW - Einsatz in Portugal

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FASZINATION LKW

Folge vom 10.05.2026: Faszination LKW - Einsatz in Portugal

41 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 6

Deutsche Fahrzeuge sind weltweit für ihre Qualität und Zuverlässigkeit bekannt, zwei Eigenschaften, die auch in Portugal wertgeschätzt werden. Per Überseecontainer gelangen die LKW-Bausätze der Marke Fliegl über den Ärmelkanal und der Biskaya bis zum Zielhafen Porto, wo sie schließlich zusammengebaut werden. Die Einsatzmöglichkeiten der Lastwagen sind vielfältig: Vom simplen Gütertransport bis zur Lebensmittelversorgung über weite Strecken.

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