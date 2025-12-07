Zum Inhalt springenBarrierefrei
Spur des Kreuzes

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 07.12.2025
Folge 5: Spur des Kreuzes

41 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12

Ein entscheidender Hinweis zur Lösung des 230 Jahre alten Rätsels von Oak Island könnte ein Kreuz aus Blei sein. Man findet verschiedene Ausführungen des Relikts nicht nur auf der Insel, sondern überall auf der Welt.

Kabel Eins Doku
