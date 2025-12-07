Faszination Oak Island
Folge 5: Spur des Kreuzes
41 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12
Ein entscheidender Hinweis zur Lösung des 230 Jahre alten Rätsels von Oak Island könnte ein Kreuz aus Blei sein. Man findet verschiedene Ausführungen des Relikts nicht nur auf der Insel, sondern überall auf der Welt.
