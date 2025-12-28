Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Faszination Oak Island

Falle des Schicksals

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 8vom 28.12.2025
Falle des Schicksals

Falle des SchicksalsJetzt kostenlos streamen

Faszination Oak Island

Folge 8: Falle des Schicksals

41 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12

"Faszination Oak Island" erforscht die fesselndsten Theorien, legendären Gestalten und bedeutsamen Ereignisse rund um die intensive Schatzsuche der Lagina-Brüder. Sie und ihr Team widmen ihr Leben der Entschlüsselung der vielen Geheimnisse dieser legendären Insel an der Ostküste von Nova Scotia in Kanada.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Faszination Oak Island
Kabel Eins Doku
Faszination Oak Island

Faszination Oak Island

Alle 1 Staffeln und Folgen