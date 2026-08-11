Der ICE - Highspeed auf SchienenJetzt kostenlos streamen
FASZINATION SCHIENE
Folge vom 11.08.2026: Der ICE - Highspeed auf Schienen
49 Min.Folge vom 11.08.2026
Es ist mit 330 Kilometern pro Stunde Deutschlands schnellstes Schienenfahrzeug. Jährlich bringt der ICE Millionen Reisende in kürzester Zeit ans Ziel und ab Ende 2017 sogar noch schneller: Dann sollen die Highspeed-Züge auf der neugebauten Hochgeschwindigkeitsachse Berlin-München innerhalb von knapp vier Stunden von der Bundes- zur Landeshauptstadt rasen. Die Reportage begleitet einen ICE-Triebfahrzeugführer bei seiner täglichen Arbeit und zeigt die Ausbildung neuer Aspiranten im Simulator.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: welt