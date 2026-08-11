Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
FASZINATION SCHIENE

Der ICE - Highspeed auf Schienen

WELTFolge vom 11.08.2026
Der ICE - Highspeed auf Schienen

Der ICE - Highspeed auf SchienenJetzt kostenlos streamen

FASZINATION SCHIENE

Folge vom 11.08.2026: Der ICE - Highspeed auf Schienen

49 Min.Folge vom 11.08.2026

Es ist mit 330 Kilometern pro Stunde Deutschlands schnellstes Schienenfahrzeug. Jährlich bringt der ICE Millionen Reisende in kürzester Zeit ans Ziel und ab Ende 2017 sogar noch schneller: Dann sollen die Highspeed-Züge auf der neugebauten Hochgeschwindigkeitsachse Berlin-München innerhalb von knapp vier Stunden von der Bundes- zur Landeshauptstadt rasen. Die Reportage begleitet einen ICE-Triebfahrzeugführer bei seiner täglichen Arbeit und zeigt die Ausbildung neuer Aspiranten im Simulator.

Alle verfügbaren Folgen