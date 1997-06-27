Faust
Folge 4: Abflug
59 Min.Folge vom 27.06.1997Ab 12
Im Hamburger Flughafen wird eine Prostituierte ermordet aufgefunden. Da vor Monaten bereits eine andere Prostituierte auf nahezu identische Weise ihr Leben lassen musste, scheint es sicher, dass es sich hier um denselben Täter handelt. Faust und Ulrike stoßen auf den dubiosen Geschäftsmann Eichmeier, der neben einem Reisebüro verschiedene Bars besitzt. Die beiden Kommissare sind sich sicher, dass er der Mörder ist, können ihm aber nichts nachweisen. Faust muss alle Register ziehen, um das Vertrauen von Eichmeier zu gewinnen. Sein fein gestrickter Plan geht fast auf, doch dann schöpft der Mörder Verdacht, und Ulrike gerät in Lebensgefahr.
Genre:Thriller, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1994 ZDF Enterprises