Der Hamburger Einbrecher-König Bernd Täubner wird im Hafen erschossen. Alle Spuren führen in den Bereich des Organisierten Verbrechens. Offenbar wurde Täubner Opfer der polnischen Mafia. Mit Hilfe seines Kollegen und langjährigen Freundes Fichte vom Einbruchsdezernat schleust sich Faust in die Szene ein und arbeitet für ein Partyservice-Unternehmen, das die Objekte für die Einbrüche erkundet. Als der Chef der polnischen Mafia Hamburg einen Besuch abstattet, begibt sich Faust in die Höhle des Löwen. Doch dann fliegt seine Tarnung auf.
