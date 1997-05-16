Faust
Folge 3: Villa Palermo
59 Min.Folge vom 16.05.1997Ab 12
Ein bekannter Künstler wird in Hamburg aus dem Hinterhalt erschossen. Alle Spuren führen zur "Villa Palermo", in der der exaltierte Politikersohn Gerhard Schulze-Leitner ein Stipendienprogramm für Künstler unterhält. Faust schleust sich als "Primaten-Maler" in das Haus und findet bald heraus, dass Schulze-Leitner von dem Toten erpresst wurde: Er hatte Bilder des Künstlers nicht unter dessen, sondern unter seinem Namen ausgestellt. Doch als auf Schulze-Leitner ein Anschlag verübt wird, gerät dessen Vater unter Verdacht. Faust stößt auf Abgründe einer zerrütteten Familie.
Genre:Thriller, Krimi
Copyrights:© 1994 ZDF Enterprises